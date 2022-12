தீவிரமான கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கு.. சிபிஐ எஸ்பி முரளி ரம்பாவுக்கு சம்மன்.. எஸ்ஐடி அதிரடி! ஏன்?

Coimbatore

oi-Nantha Kumar R

கோவை: கோடநாடு கொலை, கொள்ளை தொடர்பாக சிபிசிஐடியின் சிறப்பு புலனாய்வுதுறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதில் அரசியல்வாதிகள், காவல் துறை அதிகாரிகளிடம் விசாரணை நடத்தப்படலாம் என கூறப்பட்ட நிலையில் சம்பவம் நடந்தபோது நீலகிரி மாவட்ட எஸ்பியாக செயல்பட்ட தற்போதைய சிபிஐ எஸ்பி முரளி ரம்பாவுக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதன் பின்னணி என்ன? என்பது பற்றிய விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

மறைந்த முன்னாள் தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் கோடநாடு எஸ்டேட் பங்களாவில் 2017 ஏப்ரல் 23 நள்ளிரவில் காவலாளி ஓம் பஹதூர் என்ற காவலாளி கொலை செய்யப்பட்டார். மேலும் கோடநாடு எஸ்டேட் பங்களாவில் இருந்த ஆவணங்கள், பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன.

இதில் இன்னொரு காவலாளி கிருஷ்ணதபா காயமடைந்தார். இந்த வழக்கு தொடர்பாக சயான், வாளையார் மனோஜ், உதயன், மனோஜ் சாமி, ஜித்தின் ஜாய், பிஜின் குட்டி, ஜம்சீர் அலி, தீபு, சதீசன், சந்தோஷ் சாமி ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

வேகமெடுக்கும் கோடநாடு கொலை விவகாரம்.. சிபிசிஐடி அதிரடி ஆக்ஷன்! 49 பேர் கொண்ட தனிப்படை அமைப்பு

English summary

CBCID's Special Investigation Department officers are investigating the Kodanad murder and robbery. While it was said that the politicians and police officers may be investigated, the current CBI SP Murali Ramba, who was acting as Nilgiri district SP at the time of the incident, has been summoned. What is the background of this? Information about that has been published.