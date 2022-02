300 கோடி ரூபாய் மோசடி.. கோவையில் மிஸ்டர்.டுபாக்கூர் மீது பகீர் புகார்.. ட்ரேடிங் ஆப் பரிதாபங்கள்..!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவையில் டிரேடிங் ஆப் மூலம் அதிகளவு சம்பாதிக்கலாம் என ஆசை வார்த்தை கூறி 300 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு மோசடி செய்து ஏமாற்றிய யூடியூபரான மிஸ்டர்.மணி என்ற விமல் குமார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஏராளமானோர் புகார் கூறி போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

தற்போதைய செல்போன் யுகத்தில் வேலைகள் அனைத்தும் எளிதாகி விட்டது போல, உழைப்பில்லாமல் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் மக்களிடத்தில் அதிகமாகி வருவது போலவே மோசடிகளும் அதிகமாகி வருகின்றன.

நூற்றுக்கணக்கான ஆன்லைன் கேம்கள் மூலம் வீட்டிலிருந்தே லட்சாதிபதி ஆகிவிடலாம் என விளம்பரங்களைத் மாற்றி மாற்றி காண்பித்து மக்களை ஏய்த்துப் பிழைக்கும் கும்பல்களும் அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

In Coimbatore, many people are protesting against the action taken against Vimal Kumar alias Mr. Mani, a YouTube user who swindled 300 crore rupees by claiming to earn more through the trading app