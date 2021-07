டாஸ்மாக் திறப்பு.. எல்லை தாண்டும் மதுபிரியர்கள்.. கோவையில் மீண்டும் கொரோனா அதிகரிக்கும் அபாயம்

Coimbatore

கோவை: கொரோனா கட்டுப்பாடுகளால் மது வாங்கக் கேரளாவில் இருந்து அதிகளவில் வரும் மது பிரியர்களால் வைரஸ் பரவல் மீண்டும் கோவையில் அதிகரிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த மார்ச் மாதம் கொரோனா 2ஆம் அலை பரவ தொடங்கியது. மே மாதம் கொரோனா 2ஆம் அலை உச்சம் பெற்றது.

அப்போது மாநிலத்தில் தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு 35 ஆயிரம் வரை கூட சென்றது. அதேபோல உயிரிழப்புகளும் தொடர்ந்து அதிகரித்தது.

English summary

In Coimbatore, Many people are coming from Kerala to buy alcohol. Coimbatore is one of the districts which was worst affected in Corona's 2nd wave.