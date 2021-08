5 மணி வரை தான் கடை.. கோவையில் அமலுக்கு வந்த கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள்.. ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு

Coimbatore

கோவை : கொரோனா பரவலை தடுக்க கோவையில் புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமலுக்கு வந்துள்ளது. மாலை 5 மணிக்கு மேல் கடையை மூடாத வியாபாரிகளை போலீஸார் கடுமையாக எச்சரித்தனர்.

கோவை மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று பரவல் மீண்டும் அதிகரித்துள்ளதால், அத்தியாவசிய பொருட்களான பால் விற்பனையகங்கள், மருந்தகங்கள் தவிர பிற கடைகள் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மட்டுமே திறந்திருக்க வேண்டும் என்று கோவை மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டது. இந்த கட்டுப்பாடுகள் திங்கள்கிழமை முதல் அமலுக்கு வந்தன.

கோவையில் பெரியகடை வீதி, ஒப்பணக்கார வீதி, ரங்கே கவுடர் வீதி, காந்திபுரம் கிராஸ்கட் ரோடு, 100 அடி ரோடு உள்ளிட்ட இடங்களில் ஆடிப்பெருக்கு விற்பனை காரணமாக நேற்று வாடிக்கையாளர் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது. கடைகள் மாலை 5 மணிக்குப் பிறகும் தொடர்ந்து இயங்கி வந்தன. தனிநபர் இடைவெளி இல்லை. பலர் முகக் கவசம் அணியவில்லை.

new restrictions had imposed in the Coimbatore district since yesterday due to the increase in the spread of corona in Coimbatore. Stores opening hours have been reduced. Shops other than essential shops are banned from operating on Sundays.