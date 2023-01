எம்ஜிஆர்,ஜெ வாரிசு ஓபிஎஸ்! தீர்ப்பு கண்டிப்பா எங்களுக்குத் தான் சாதகம்! அடித்துச் செல்லும் தேனி டீம்

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் வழக்கை ஒரு வாரம் நன்கு விசாரித்துள்ளனர். எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதாவின் அரசியல் வாரிசான தான் உச்சநீதிமன்றத்தில் ஆதரவாக தீர்ப்பு வரும் என ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் ஆதரவாளரும் அவர் அணி கொள்கை பரப்பு செயலாளரான புகழேந்தி கூறியுள்ளார்.

அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் ஓ.பி.எஸ் தரப்பைச் சேர்ந்த புகழேந்தி இன்று கோவையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர்,"அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் முழுமையாக விசாரித்துள்ளது. நீதிபதி தினேஷ் மகேஸ்வரி அமர்வு தெளிவாக அனைத்து விஷயங்களையும் கேட்டு உள்ளனர்.

உச்சநீதிமன்றத்தில் நிச்சயம் ஓ.பி.எஸ்க்கு ஆதரவாக தான் தீர்ப்பு வரும். ஓபிஎஸ் தான் அதிமுகவின் தலைமையை ஏற்பார். உயர் நீதிமன்றத்தில் ஈ.பி.எஸ் தரப்பு பொதுக்குழு தொடர்பாக தவறாக வழி நடத்தியுள்ளார்கள். அவர்கள் கூறிய பொய்கள் எல்லாம் இந்த முறை எடுபடாது.

English summary

The Supreme Court has been hearing the case related to the issue of separate leadership for a week. O. Panneerselvam's supporter and his party's policy secretary puhazendhi said that Jayalalitha MGRs political successor is ops