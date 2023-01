எங்க முதல்வர் + எங்க ஆளுநர்.. 2 பேரையும் விட்டுத்தர மாட்டோம்! அடடே.. அண்ணாமலை பேச்சை கவனிச்சீங்களா?

ஆளுநர் ரவி - முதல்வர் ஸ்டாலின் இடையே சுமுக உறவு நிலவுவதாகக் கூறியுள்ளார் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை.

கோவை : முதல்வர் எங்களுடைய முதல்வர், ஆளுநர் எங்களுடைய ஆளுநர் என்றும், இருவரையும் விட்டுகொடுக்க மாட்டோம் என்றும் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார். முதல்வர் ஸ்டாலின் - ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி இடையெ பல்வேறு விஷயங்களில் பனிப்போர் நிலவி வந்த சூழலில் ஆளுநருக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்து வந்த அண்ணாமலை தற்போது இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தமிழ்நாடு பற்றி தெரிவித்த கருத்து பெரும் சர்ச்சையானது. அதனைத் தொடர்ந்து சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரையாற்றியபோது தமிழ்நாடு அரசு தயாரித்து அளித்த உரையை முழுமையாக வாசிக்காததும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

அதற்கு திமுக கடுமையாக எதிர்வினையாற்றியது. ஆளுநர் அளித்த பொங்கல் விழா விருந்தையும் ஆளுங்கட்சியான திமுக புறக்கணித்தது. பின்னர், குடியரசு தின தேநீர் விருந்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மற்றும் அமைச்சர்கள் பங்கேற்றனர்.

English summary

BJP state president Annamalai said that the chief minister is our chief minister and the governor is our governor and we will not give up on both of them.