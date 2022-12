திமுக இளம் பெண் கவுன்சிலர் திடீர் ராஜினாமா.. கோஷ்டி பூசல் காரணமா? “இதுக்கு மேல என்கிட்ட சக்தி இல்லை”

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : பொள்ளாச்சி நகராட்சியின் 7வது வார்டு திமுக கவுன்சிலர் நர்மதா திடீரென தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இளம் கவுன்சிலரான நர்மதா, பொறுப்பேற்ற 10 மாதத்திலேயே ராஜினாமா செய்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர் திமுகவில் இருந்து விலகி, வேறு கட்சிக்கு செல்லப்போகிறாரா என்ற கேள்விகளும் எழுந்துள்ளன. இதுதொடர்பாக அவரே விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

அமைச்சரும், திமுக இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின், கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நிலையில், கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் திமுகவின் இளம் கவுன்சிலர் ராஜினாமா செய்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தான் சொந்த காரணங்களுக்காக கவுன்சிலர் பொறுப்பில் இருந்து விலகுவதாக நர்மதா ராஜினாமா கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தாலும், உட்கட்சிப் பூசல் காரணமாகவே அவர் பதவியை ராஜினாமா செய்ததாக பரவலாக பேசப்படுகிறது.

English summary

DMK Councilor Narmatha of Pollachi Municipality has suddenly resigned from his post which has caused great shock. Narmatha, a young councillor, has resigned within 10 months of taking charge, which has created a stir.