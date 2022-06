கோவை நெரிசலுக்கு விடிவுகாலம்..இது மட்டுமல்ல இன்னும் தருவார் முதல்வர்..சொல்வது செந்தில் பாலாஜி

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: தொழில் வளம் நிறைந்த கோயமுத்தூருக்கு சாலை போன்ற உட்கட்டமைப்புகள் அவசியமான ஒன்றாகி விட்டது என்று அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி கூறியுள்ளார். தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் தொடர்ந்து கோயமுத்தூருக்கு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க திட்டங்களை தருவாரென அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதல்வர் முக ஸ்டாலின் காணொளி காட்சி வாயிலாக பொதுமக்களின் மேம்பாட்டுக்காக இரு மேம்பாலங்களை பொதுமக்களுக்கு திறந்து வைத்தார்.

கோயமுத்தூர் என்றாலே சமீப காலத்தில் நினைவுக்கு வருவது போக்குவரத்து நெரிசல் . மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் அதிமுக ஆட்சியில் தெளிவான திட்டமிடல் இல்லாததால், திருச்சி சாலை, , அவிநாசி சாலை, மேட்டுப்பாளையம் சாலை, பொள்ளாச்சி மற்றும் சத்தியமங்கலம் சாலைகள் கடும் போக்குவரத்து நெரிசலாலே ஸ்ம்பித்தன.]

5 மாவட்டங்களில் வேகமெடுக்கும் கொரோனா தொற்று.. “உடனே டெஸ்ட் பண்ணுங்க” - ராதாகிருஷ்ணன் சொன்னது என்ன?

குறிப்பாக அவிநாசி சாலை, மேட்டுப்பாளையம் சாலை, திருச்சி சாலையில் பத்து நிமிடத்தில் இயல்பாக கடக்க வேண்டிய சாலையில் ஒரு மணி நேரம் வரை வாகனம் ஆமை வேகத்திலேயே மெல்ல ஊர்ந்து பயணிக்கும். இதனால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாகினர்.

English summary

Minister Senthilpalaji said that road-like infrastructure has become a necessity for the industrialized Coimbatore. Minister Senthil Balaji has said that the Chief Minister of Tamil Nadu will continue to give historic projects to Coimbatore.