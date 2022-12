எது.. கோட்டையா? அடிமடியிலேயே.. செந்தில்பாலாஜி டார்கெட்.. வேகத்தைக் கூட்டும் வேலுமணி! தகிக்கும் கோவை!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : கோவை என்றுமே அதிமுகவை கைவிடாது என்பது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினரின் குரலாக இருந்து வரும் நிலையில், அதெல்லாம், முன்பு, இப்போது நிலைமை மாறிவிட்டது, செந்தில் பாலாஜி வேகத்துக்கு ஈடுகொடுக்க எஸ்பி வேலுமணி அதிமுகவினரை விரட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் என்கிறார்கள் கோவை திமுக வட்டாரத்தினர்.

நேற்று முன்தினம் கோவையில் நடைபெற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியையும் வரவழைத்து திமுக அரசுக்கு எதிராக முழங்கிய எஸ்.பி.வேலுமணி, இந்த போராட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்ததற்குக் காரணமே செந்தில் பாலாஜி போட்ட சூடு தான் என்கிறார்கள்.

மற்ற பகுதிகளுக்கெல்லாம் முன்னோடியாக கோவையில் தேர்தல் ரேஸ் சூடு பிடிக்கத் தொடங்கியிருக்கிறது, கோவை களம் செந்தில் பாலாஜி vs எஸ்பி வேலுமணி வியூகங்களின் போட்டியாக இருக்கப்போவதால் அரசியல் களம் டிசம்பரிலும் கூட தகிக்கத் தொடங்கி இருக்கிறதாம்.

English summary

S.P.Velumani held protest in Coimbatore against DMK government, said that the reason for organizing this protest was because of the heat set by Senthil Balaji. The election race has started upfront in Coimbatore than all other regions.