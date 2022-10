கோவையில் ஸ்மிருதி இரானிக்கு வந்த சோதனை.. "ஒன்னு ரெண்டு மூனு.." எண்ணிப் பார்த்த வானதி! பெரும் அப்செட்

Coimbatore

oi-Vigneshkumar

கோவை: மத்திய அமைச்சர் அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி கோவைக்கு வந்துள்ள நிலையில், அங்கு நடந்த ஒரு விஷயம் அவரை அப்செட் ஆக்கியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டிற்குக் கடந்த சில வாரங்களாகவே தொடர்ச்சியாகப் பல மத்திய அமைச்சர்கள் பயணம் மேற்கொள்கிறார்கள். இங்கு அவர்கள் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொள்கின்றனர்,

மத்திய அரசுத் திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் எப்படி நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது என்பது குறித்தும் அவர்கள் ஆய்வு நடத்துகின்றனர். பல மத்திய அமைச்சர்கள் இப்படி ஆய்வுகளை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Smriti Irani meeting in coimbatore only very few turned up: Vanathi Srinivasan is upset as many people are absent in Smriti Irani meeting.