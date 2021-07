கோவை அருகே.. தடுப்பூசிக்கு பயந்து.. மரத்தின் மீது ஏறி தப்பிய மக்கள்.. காட்டுக்குள்ளும் ஓட்டம்

Coimbatore

oi-Veerakumar

கோவை: கோவை அருகே, தடுப்பூசி செலுத்த சென்ற சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளை கண்டு தப்பி, பழங்குடியின மக்கள் மரத்தின் மீது ஏறி அடம் பிடித்த சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது.

கொரோனாவில் இருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள பொதுமக்கள் தற்போது தடுப்பூசி போட ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். காலை போடப்படும் ஊசிக்கு இரவே சென்று இடம் பிடித்துக் கொள்ளும் நிலையும் உள்ளது.

அதே சமயத்தில் மலை கிராமங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் தடுப்பூசியை கண்டு அஞ்சும் நிலையும் உள்ளது.

English summary

Near Coimbatore, an incident took place when a tribal men climbed a tree and escaped after spotting health officials who had gone to inject the vaccine. The public is now interested in getting vaccinated to protect themselves from the corona. At the same time, the general public in the mountain villages are apprehensive about the vaccine. At this stage, the health department doctors and staff went with 500 vaccines to the hill villages including Mullangadu, Kalkothipathi, Sarkar Poorathipathi, Vellaipathi and Singapathi near Thondamuthurai. The villagers who saw them fled from there. Some went to the plantation areas and hid. Some of the young men there climbed the tree. And the elderly from the area got into an argument with the health department.