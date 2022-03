மக்களே நான் அப்படி பேசியிருக்கக் கூடாது.. வார்த்தைகளை வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன்.. கோவையில் கலகல உதயநிதி

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி அளித்தமைக்கு கோவை மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த திமுக இளைஞரணி தலைவரும் எம்.எல்.ஏ.வுமான உதயநிதி ஸ்டாலின், கோவை மக்களை நம்ப மாட்டேன் என நான் சொன்னதை வாபஸ் வாங்கி கொள்கிறேன் என பேசியுள்ளார்.

கோவை நேரு நகர் சுகுணா ஆடிட்டோரியத்தில் திமுக சார்பில் நலத்திட் உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

தமிழக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் பள்ளி கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை மற்றும் மகளிருக்கு தையல் இயந்திரங்களை திமுக இளைஞரணி தலைவரும் எம்.எல்.ஏ.வுமான உதயநிதி ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

English summary

Udayanithi Stalin, DMK youth leader and MLA, thanked the people of Coimbatore for their victory in the local body elections and said, "I will take back what I have said that I will not trust the people of Coimbatore."