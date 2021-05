உதவிகள் செய்யவிடவில்லை.. அனுமதி கேட்கும் இடத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம்.. வேலுமணி பேட்டி

Coimbatore

oi-Velmurugan P

கோவை : கோவையில் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையில் கோவை மாவட்ட அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் நாகராஜனிடம் நோய்தொற்றை கட்டுப்படுத்த எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து மனு அளித்தனர். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வேலுமணி, பொதுமக்களுக்கு மாஸ்க் வழங்க சென்றால் வழக்குப்பதிவு செய்வதாக காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுப்பதாக புகார் தெரிவித்தார்.

எல்லாருக்கும் உயிர்பயம் இருக்கிறது என்றும் கட்டுபாடுகள் இருந்தால் தான் கொரோனா தொற்று குறையும் என்றும் முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி கோவையில் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.

கோவையில் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையில் கோவை மாவட்ட அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் நாகராஜனிடம் நோய்தொற்றை கட்டுப்படுத்த எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து மனு அளித்தனர். தமிழகத்தில் கொரானா பாதிப்பில் முதலிடம் பிடித்தது கோவை நேற்று ஒருநாள் மட்டும் 4268 பேருக்கு நோய்தொற்று உறுதிசெய்யப்பட்டது. கோவை மாவட்டத்தில் 35707 பேர் தற்பொழுது நோய்தொற்றால் பாதித்து சிகிச்சையில் இருப்பதால் அனைத்து மருத்துவமனைகளும் நிரம்பி வழிகிறது. எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் நோய்தடுப்பு பணிகளில் வேகம் காட்டவேண்டும் என்று அவர்கள் மனுவில் வலியுறுத்தி இருந்தனர்.

Coimbatore AIADMK legislators led by former minister SP Velumani submitted a petition to District Collector Nagarajan on measures to be taken to control the disease. Speaking to reporters later, Velumani complained that the police had warned him to file a case if he went to provide masks to the public.