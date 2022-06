கோவையில் யார் தலை தப்பிக்கும்? - திமுக மா.செக்களுக்குள் கடும் போட்டி.. காய் நகர்த்தும் புதுமுகங்கள்!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : கோவை தி.மு.க பொறுப்பாளர்கள் மீது தலைமையும், தொண்டர்களும் கடும் அதிருப்தியில் உள்ள நிலையில், மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் தேர்தலில் அதிரடி மாற்றம் இருக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.

மேலும், கோவையில் ஐந்தாக உள்ள கழக மாவட்டங்களை மூன்றாக இணைக்கவும் பொறுப்பு அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி திட்டமிட்டுள்ளதால் யார் தலை தப்பும் என மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.

தற்போதைய பொறுப்பாளர்கள் மீது புகார்கள் அதிகமாக உள்ளதால், பதவிக்கு குறிவைத்து புதிய நபர்களும் காய் நகர்த்தி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

English summary

Coimbatore DMK secretaries are said to be abruptly changed. Newcomers to the post are also said to be moving.