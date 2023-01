வெள்ளை டிரஸ்.. அந்த மோதிரம்! ஈஷாவில் இருந்து மாயமான பெண் மர்ம மரணம்! அடையாளம் கண்டது இப்படி தானாம்!

Coimbatore

கோவை : ஈசா யோகா மையத்தில் யோக பயிற்சிக்கு சென்ற பெண் மாயமான வழக்கில் 14 நாட்களுக்கு பிறகு கிணற்றில் சடலமாக சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ள நிலையில் உடலை கைப்பற்றி கொலையா தற்கொலையா என்ற கோணத்தில் காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில். அவரை அடையாளம் கண்டது எப்படி? அவர் மரணத்திற்கு காரணம் என்ன? என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியை சேர்ந்தவர் பழனிகுமார். பனியன் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வரும் இவரது மனைவி சுபஶ்ரீயும் (34) தனியார் பனியன் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார். இவர்களுக்கு பெண் குழந்தை ஒன்று உள்ளது.

கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு முன் சுபஶ்ரீ சைலன்ஸ் என்ற யோகா பயிற்சியை ஈசா யோகா மையத்தில் மேற்கொண்டுள்ளார். இதைத்தொடர்ந்து மற்றொரு பயிற்சிக்காக கடந்த 11ஆம் தேதி கோவை ஈசா யோகா மையத்துக்கு வந்துள்ளார்.

ஈஷா மையத்தில் மாயமான பெண்.. 13 நாட்களுக்கு பின் சடலமாக மீட்பு.. போலீஸ் விசாரணை.. கோவையில் பரபரப்பு!

In the mysterious case of a woman who went for yoga training at Isha yoga Center, the dead body was recovered from the well after 14 days. How did you identify her? What was the cause of his death? The police are actively investigating the matter.