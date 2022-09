லவ் பண்ண மாட்டியா? சொல்போனில் வந்த போட்டோவால் அலறிய மாணவி! ஒருதலை சைக்கோவை தூக்கிய போலீஸ்!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவையில் காதலிக்க மறுத்ததால் ஆத்திரம் அடைந்து கல்லூரி மாணவியின் புகைப்படத்தை மார்ஃபிங் செய்து அனுப்பியவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கோவையை சேர்ந்த 19 வயதான இளம்பெண் ஒரு கல்லூரியில் 2ஆம் ஆண்டு படித்து வருகிறார். இவருடைய செல்போனுக்கு ஒருவர் வாட்ஸ்-அப்பில் அடிக்கடி மெசேஜ் அனுப்பி வந்தார்.

அதை அந்த மாணவி கண்டுகொள்ளவில்லை.இந்த நிலையில் அந்த நபர் அந்த மாணவியின் செல்போன் எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு தன்னை காதலிக்கும்படியும் கூறி உள்ளார்.

English summary

the police arrested a man who sent a morphed photo of a college student in a fit of rage after she refused to make love In Coimbatore