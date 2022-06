பேரவலம்! உயிரிழந்தவர்களையும் விட்டுவைக்காத இலங்கை பொருளாதாரம்! சடலங்களை எரிக்கக்கூட எரிபொருள் இல்லை

Colombo

oi-Vigneshkumar

கொழும்பு: இலங்கையில் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்பு, இப்போது அங்கு உயிரிழந்தவர்களைக் கூட விட்டு வைக்கவில்லை.

அண்டை நாடான இலங்கையில் மிக மோசமான பொருளாதார நெருக்கடி நிலவி வருகிறது. இதனால் அங்கு வீதியில் இறங்கிய பொதுமக்கள் இலங்கை அரசுக்கு எதிராகத் தொடர்ச்சியாகப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

மக்கள் போராட்டம் வலுத்த நிலையில், அந்நாட்டின் பிரதமர் பதவியில் இருந்து மகிந்த ராஜபக்ச பதவி விலகினார். அந்நாட்டின் புதிய பிரதமராக ரணில் விக்கிரமசிங்க பதவியேற்றார்.

English summary

Deepening economic crisis, Sri Lanka does not have enough gas even to run crematoriums: (இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள மிக மோசமான எரிபொருள் பாதிப்பு) Fuel crisis in Sri Lanka even affects the death.