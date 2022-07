TIMELINE: மக்கள் எழுச்சி முதல் கோத்தபய ராஜபக்சே தப்பியோடியது வரை.. இலங்கையில் தொடரும் போராட்டம்!

Colombo

oi-Yogeshwaran Moorthi

கொழும்பு: இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே மாலத்தீவுக்கு தப்பியோடியுள்ள நிலையில், இலங்கையில் மீண்டும் அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், இலங்கை போராட்டத்தின் தொடக்க புள்ளியிலிருந்து இன்று வரை நடந்த நிகழ்வுகளின் கால வரிசையை பார்க்கலாம்.

English summary

Sri Lankan President Gotabaya Rajapakse has fled to the Maldives, and a state of emergency has been declared in Sri Lanka again. At this stage, let's look at the chronological order of the events that took place from the starting point of the Sri Lankan struggle till today.