விலைவாசி உயர்வு..நிதிச்சரிவில் இருந்து இலங்கை எப்போது மீளும் - செந்தில் தொண்டைமான் எக்ஸ்க்ளூசிவ்

கொழும்பு: அழகான குட்டி தேசம் இலங்கை. 4 பக்கம் கடல்கள், மலையகத் தோட்டங்கள், பசுங்காடுகள் எனச் செழுமையான நாடு. மக்கள் சுற்றுலா செல்ல அதிகம் விரும்பும் நாடாகவும் இலங்கை இருந்தது. எல்லாம் கொரோனாவிற்கு முன்பு வரை. கொரோனா வைரஸ் மொத்தத்தையும் புரட்டிப்போட்டு விட்டது. ப்ரட், முட்டை என அவசியமான பொருட்களை வாங்க கூட அதிக பணம் செலவு செய்ய வேண்டியுள்ளது. இதற்கான காரணங்களையும், பொருளாதார சரிவில் இருந்து விலைவாசி உயர்வில் இருந்தும் இலங்கை எப்போது மீளும் என்றும் பிரதமர் அமைச்சக இணை செயலர் செந்தில் தொண்டமான் நமது ஒன் இந்தியா தமிழ் இணையதளத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்துள்ளார்

பொருளாதாரப் பிரச்சினையில் சிக்கித் தவித்து வருகிறது இலங்கை. குன்று தங்கம் இருந்தாலும் குந்தித் தின்றால் தாங்காது என்பதுபோல வளர்ச்சிக்கு வழிதேடாமல் இலங்கை அரசு கைவசம் இருந்த அந்நியச் செலாவணி முழுவதையும் கரைத்துவிட்டது.

வெளிநாடுகளில் எதையும் இறக்குமதி செய்ய முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இலங்கையின் பொருளாதாரத்தில் 10 சதவீதம் ஜிடிபி சுற்றுலாத்துறையின் மூலம் கிடைக்கிறது, அதன்பின் தேயிலை, ஆயத்த ஆடைகள் ஏற்றுமதி மூலம் அந்நியச் செலாவணி கிடைக்கிறது. ஆயத்த ஆடைகள், தேயிலை ஏற்றுமதி, ரப்பர் ஏற்றுமதி சுற்றுலாவின் மூலம் கிடைக்கும் வருவாய் ஆகியவற்றைச் சார்ந்துதான் இலங்கைப் பொருளாதாரமே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது.

மொத்த ஏற்றுமதியில் ஆயத்த ஆடைகளின் பங்கு 52 சதவீதமாகவும், தேயிலை ஏற்றுமதி 17 சதவீதமாகவும் இருக்கிறது. கொரோனா பெருந்தொற்றுக்குப் பிறகு உலக அளவில் ஏற்பட்ட பொருளாதார மந்தம் இலங்கையையும் விட்டு வைக்கவில்லை. இலங்கையின் ஏற்றுமதியில் மிகப்பெரிய அளவில் பிரச்சினையை ஏற்படுத்தியதோடு, சுற்றுலாத்துறையை முடக்கி பொருளாதாரத்தைத் தலைகீழாகத் திருப்பிப் போட்டு விட்டது. இதனால் இலங்கைக்கு வந்து கொண்டிருந்த அந்நியச் செலாவணி வரத்து கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டது.

