விண்ணை முட்டும் விலை உயர்வு.. இலங்கையில் ஒரே ஒரு முட்டையின் விலை ரூ 28.. தலைவிரித்தாடும் நெருக்கடி!

Colombo

oi-Vishnupriya R

கொழும்பு: இலங்கையில் ஒரு முட்டையின் விலை ரூ 28 க்கு விற்கப்படுகிறது. ஒரு ஆப்பிளின் விலை ரூ 150 க்கு விற்பனையாகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் கடும் பாதிப்பை சந்தித்து வருகிறார்கள்.

கொரோனா தொற்றுக்கு பிறகு உலகில் பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி மந்த நிலையில் உள்ளது. இது இலங்கையில் பெரும் நெருக்கடி கொடுத்துள்ளது. நாளுக்கு நாள் பொருட்களின் விலை உயர்வால் இலங்கை மக்கள் அவதியில் உள்ளார்கள்.

எரிப்பொருள், உணவு பொருட்கள், அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வுடன் தினமும் 7 மணி நேர மின்வெட்டும் அமலில் உள்ளது. இதனால் மக்கள் கடும் அவதியை சந்தித்து வருகிறார்கள்.

English summary

One Egg is being sold for Rs 28 in Srilanka. One Apple is sold for Rs 150. People faced lot of issues.