35000 அடி உயரம்.. நடுவானில் நேருக்கு நேர் மோத பார்த்த விமானம்.. கத்திய பைலட்.. அடுத்து நடந்த அதிசயம்

Colombo

oi-Shyamsundar I

கொழும்பு: 35000 அடி உயர்தத்தில் இலங்கை விமானம் ஒன்றும், துபாய் விமானம் ஒன்றும் நேற்று நேருக்கு நேர் மோதும்படி சென்றன. இந்த சம்பவம் இலங்கையில் பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நேற்று லண்டலில் இருந்து இலங்கை ஏர்லைன்சுக்கு சொந்தமான UL 504 விமானம் கொழும்பு நோக்கி புறப்பட்டது. துருக்கி வான்வெளி பகுதி வழியாக இந்த விமானம் சென்றது.

இந்த விமானத்தில் கேபின் க்ரு சேர்த்து மொத்தம் 275 பேர் இருந்தனர்.

