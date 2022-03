மிக மோசமான நிலையில் இலங்கை.. உணவுக்கு அல்லாடும் மக்கள்.. ஐஎம்எஃப்பிடம் கையேந்தும் அவல நிலையில் அரசு

Colombo

oi-Rajkumar R

கொழும்பு : நாணயத்தின் மதிப்பு சரிவு, பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக இலங்கை ஆசியாவின் மிக மோசமான பணவீக்கத்தை அனுபவித்து வரும் நிலையில், அத்தியாவசிய பொருட்கள் மற்றும் எரிபொருளை பெறுவதற்காக சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் உதவியை எதிர்பார்த்து காத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே இலங்கை கடுமையான பொருளாதாரச் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு வருகிறது. இந்தச் சூழலில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக உலகையே ஆட்டிப்படைக்கும் கொரோனா இலங்கையில் பொருளாதார அடித்தளத்தையே அசைத்து பார்த்துள்ளது.

இலங்கையின் பொருளாதாரம் என்பது சுற்றுலாத் துறையை சார்ந்ததே. இந்தச் சூழலில் கொரோனா காரணமாக இரு ஆண்டுகளாக சுற்றுலாத்துறை முடக்கி கிடக்கிறது.

English summary

Sri lanka is reportedly awaiting the help of the International Monetary Fund (IMF) to obtain essential commodities and fuel as Sri Lanka continues to experience the worst inflation in Asia due to the currency devaluation and the economic crisis.