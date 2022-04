கடும் பொருளாதார நெருக்கடி... தவிக்கும் இலங்கை மக்கள் - மகிந்த ராஜபக்ச வீடு அருகே மக்கள் போராட்டம்

Colombo

கொழும்பு: இலங்கை பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச வீடு அருகே பொதுமக்கள் போராட்டத்தால் ஈடுபட்டுள்ளதால் பதற்றம் உருவாகியுள்ளது. பல அடுக்கு பாதுகாப்பையும் தாண்டி பொதுமக்கள் ஆக்ரோஷத்துடன் போராடி வருகின்றனர்.

இலங்கையில் சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு பொருளாதாரம் மோசமான நிலையை சந்தித்துள்ளது. இலங்கையில் நிலவும் பொருளாதார சிக்கலால் கடந்த சில மாதங்களாக அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். பெரும்பாலான அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு இலங்கை வெளிநாடுகளை நம்பி, அங்கிருந்து இறக்குமதி செய்து வருகிறது. இதனை மேற்கொள்ள போதுமான பணம் டாலரில் இல்லாததால், பொருளாதார நெருக்கடி இலங்கை மக்களை கசக்கி பிழிந்து கொண்டிருக்கிறது.

Sri lanka crisis Protest near prime minister mahinda rajapaksa: (இலங்கை பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச வீடு முன்பு போராட்டம்) Tensions have risen over a public protest near the home of Sri Lankan Prime Minister Mahinda Rajapaksa. Beyond multi-layered security, the public is struggling with aggression.