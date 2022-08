இந்தியாவின் எதிர்ப்பை மீறி அனுமதி வழங்கிய இலங்கை; ஆக 16ல் ஹம்பன்தோட்டா வருகிறது சீன உளவு கப்பல்

Colombo

oi-Halley Karthik

கொழும்பு: இந்தியாவின் கடும் எதிர்ப்பையும் மீறி சீனாவின் உளவு கப்பல் தற்போது இலங்கை துறைமுகத்திற்கு வந்துகொண்டிருக்கிறது.

'யுவான் வாங் 5' எனப்படும் இந்த கப்பல், ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆயு்வு கப்பல் என கூறப்படுகிறது. ஆனால் இதன் பணி உளவு பார்த்தல் என இந்தியா தரப்பில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் தொடர் எதிர்ப்பு காரணமாக கப்பல் இலங்கையில் நிலைநிறுத்தப்படுவதற்கு அனுமதி வழங்கப்படாது என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், ஆக.16 முதல் 22ம் தேதி வரை இலங்கையில் இக்கப்பல் நிறுத்தப்படுவதற்கான ஒப்புதலை அந்நாட்டு அரசு வழங்கியுள்ளது.

அடிபணிந்த இலங்கை? இந்திய சுதந்திர தினத்திற்கு மறுநாள்.. இலங்கை செல்லும் சீன உளவு கப்பல்! பரபர தகவல்

English summary

(இந்தியாவின் கடும் எதிர்ப்பை மீறி இலங்கை வரும் சீன உளவு கப்பல்): The Chinese 'spy' ship Yuan Wang 5 is set to dock at a Sri Lankan port despite India expressing concerns that it could spy on military installations.