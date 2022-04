இலங்கையில் அதிகரிக்கும் நெருக்கடி.. இராஜினாமா கடிதம் வழங்கிய மகிந்த ராஜபக்சே.. ஏற்க மறுத்த கோத்தபய.!

Colombo

oi-Rajkumar R

கொழும்பு : இலங்கையில் அரசு மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளுக்குள் அரசியல் ஸ்திரத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தவும், நாட்டை முன்னேற்றப்பாதையில் எடுத்துச் செல்லும் வகையில் இலங்கை பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச ஜனாதிபதி கோத்தபய ராஜபக்சவிடம் தனது இராஜினாமா கடிதத்தை வழங்கியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இலங்கையின் பொருளாதாரம், சமீப சில ஆண்டு காலமாக சிக்கலைச் சந்தித்து வருகிறது. அத்யாவசிய பொருட்கள் விலை உயர்வால் மக்கள் சொல்ல முடியாத துயரங்களுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.

கொரோனாவால் நாட்டின் பிரதான வருவாய்த் துறையாக விளங்கும் சுற்றுலாவில் முடக்கம் ஏற்பட்டதால் அன்னியச் செலாவணி இருப்பு குறைந்து இலங்கையின் ரூபாய் மதிப்பு வெகுவாக சரிந்திருக்கிறது.

English summary

It has been reported that Sri Lankan Prime Minister Mahinda Rajapaksa has submitted his resignation letter to President Gotabhaya Rajapaksa to ensure political stability within the government and coalition parties in Sri Lanka and to take the country on the path of progress.