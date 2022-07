பெரிய திருப்பம்! தப்பியோடிய கோத்தாபய ராஜபக்ச.. இலங்கையின் அடுத்த அதிபர் ஆகும் நாடாளுமன்ற சபாநாயகர்?

Colombo

oi-Vigneshkumar

கொழும்பு: இலங்கையில் மக்கள் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், அங்கு அடுத்து அரசியல் சூழல் எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்து சில முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

இலங்கை நாட்டில் இப்போது மிக மோசமான பொருளாதார நிதி நெருக்கடி நிலவி வருகிறது. இந்த நெருக்கடி அங்கு அரசியல் குழப்பத்திற்கும் வழிவகுத்துள்ளது.

இலங்கையே கொந்தளிக்கிறது.. கண்ணியம் இருந்தால் இப்போதாவது ராஜினாமா செய்யுங்கள்! ஜெயசூர்யா சுளீர்

அந்நாட்டின் பொருளாதாரம் கடந்த சில மாதங்களாகவே தொடர்ந்து மோசமடைந்து வந்தது. இதை மீட்க வேண்டும் என மக்கள் நீண்ட காலமாக வலியுறுத்தி வந்தனர்.

