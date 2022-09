புலிகளுடனான போரின்போது.. இந்தியாவிற்கு அகதிகளாக வந்த குடிமக்களை திரும்ப அழைக்க குழு: இலங்கை அரசு

Colombo

oi-Halley Karthik

கொழும்பு: உள்நாட்டு போரையொட்டி இந்தியாவுக்கு அகதிகளாக வந்த இலங்கை குடிமக்களை மீண்டும் இலங்கைக்கு அழைத்து வர குழு ஒன்றை அந்நாட்டு அரசு உருவாக்கியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் அதிக அளவில் இலங்கை அகதிகள் தங்கியுள்ளனர். இவர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள், குடியுரிமை, உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என தொடர்ந்து அரசியல் கட்சிகள் பல வலியுறுத்தி வருகின்றன.

இந்நிலையில், தங்கள் நாட்டு குடிமக்களை மீண்டு சொந்த நாட்டிற்கு அழைத்துவர குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. பொருளாதார நெருக்கடியில் இலங்கை சிக்கித்தவிக்கும் நிலையில் இந்த முடிவை அரசு மேற்கொண்டுள்ளது.

பாதுகாப்பான பென்ஸ் காரில் பயணித்தும் சைரஸ் மிஸ்ரி மரணம் ஏன்? அரசு, மக்களுக்கு 6 பாடங்கள்

English summary

The government of that country has formed a committee to bring back Sri Lankan citizens who came as refugees to India due to the civil war. A large number of Sri Lankan refugees are staying in Tamil Nadu. Many political parties have been insisting that their demands including basic facilities, citizenship, etc. should be fulfilled. In this case, the group formed to bring the citizens of their country back to their own country has attracted everyone's attention. The government has taken this decision when Sri Lanka is stuck in economic crisis.