அட அது நிஜ கல்யாணம் இல்லை.. குழந்தை திருமண புகாரில் சிதம்பரம் தீட்சிதர்கள் பரபரப்பு பதில் மனு

Cuddalore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கடலூர்: சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் குழந்தை திருமணம் செய்து கொண்டதாக அடுத்தடுத்து தீட்சிதர்கள் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் 15 வயது சிறுமியை திருமணம் செய்து கொண்டதற்காக தொடரப்பட்ட மனுக்களை ரத்து செய்ய வேண்டும் என பெற்றோர் உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்கள்.

கடந்த சில மாதங்களாகவே சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் நிர்வாகம், கணக்கு வழக்கு, தீட்சிதர்கள் செயல்பாடுகள் தொடர்பாக பல்வேறு புகார்கள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளது.

இந்த நிலையில் சமீப வாரங்களாக குழந்தை திருமணம் செய்ததற்காக அடுத்தடுத்து தீட்சிதர்களும் சிறுமியின் பெற்றோர்களும் சிக்கி வருகிறார்கள்.

English summary

The parents have filed a petition in the High Court to quash the petitions filed for marrying a 15-year-old girl after the Dikshitars were arrested for child marriage in the Chidambaram Nataraja Temple