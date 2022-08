டக்கென வீட்டுக்கே போன அமைச்சர்.. ‘போனை கொடுப்பா..’ - மாணவியின் தாயாரிடம் முதல்வர் ஸ்டாலின் உறுதி!

Cuddalore

oi-Vignesh Selvaraj

கடலூர் : கடலூர் மாவட்டம், வேப்பூர் அருகே உள்ள கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி மாணவியின் சொந்த ஊரான பெரியநெசலூர் கிராமத்திற்குச் சென்று மாணவியின் பெற்றோரை நேரில் சந்தித்தார் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி.

அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு ஸ்டாலினிடம் தெரிவித்ததை அடுத்து மாணவியின் தாயிடம் போனை கொடுக்கச் சொல்லி முதல்வர் ஸ்டாலின் அவரிடம் பேசினார்.

மாணவியின் தாய், தான் முதலமைச்சரை சந்திக்க இருப்பதாக சமீபத்தில் தெரிவித்திருந்த நிலையில், அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி நேரில் சென்று சந்தித்ததும், முதல்வர் ஸ்டாலின் போனில் பேசி, அவருக்கு உறுதியளித்துள்ள விஷயமும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi visited the home of Kallakurichi school girl in Cuddalore district and met the girl's parents. Later, Chief Minister Stalin talked the student's mother over the phone.