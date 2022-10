கடனை கொடுக்காத தொழிலாளி.. கூலிப்படையை ஏவிய விசிக பெண் நிர்வாகி! தட்டித்தூக்கிய போலீஸ்- பரபர தகவல்

Cuddalore

oi-Nantha Kumar R

கடலூர்: கடனை திரும்ப கொடுக்காததால் கூலிப்படையை வைத்து தச்சு தொழிலாளியை கடத்திய வழக்கில் கடலூர் மாவட்ட விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் மகளிர் அணி நிர்வாகியை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

மேலும் இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி நிர்வாகி உள்பட 4 பேரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இந்சம்பவம் பற்றி போலீஸ் தரப்பில் கூறப்பட்டதாவது:

கடலூர் மாவட்டம் ஸ்ரீமுஷ்ணம் எம்ஜிஆர் நகரை சேர்ந்தவர் ஞானமணி (வயது 57). தச்சுத்தொழிலாளி. இவர் பட்டறையில் வேலை செய்து வந்தார். இவர் குடும்ப சூழல் காரணமாக கடன் வாங்கி முடிவு செய்தார்.

Cuddalore District Liberation Tigers Party Women's Team Executive has been arrested by the police in the case of abducting a carpenter by using mercenaries as he did not repay the loan.