கடலூர் அருகே பழைய கட்டடம் இடிந்து விழுந்து விபத்து: 2 சிறுவர்கள் பலி, 2 பேர் படுகாயம்

Cuddalore

oi-Jeyalakshmi C

கடலூர்: இலங்கை தமிழர்களுக்காக கடலூர் மாவட்டம் வண்டிக்குப்பம் பகுதியில் கட்டப்பட்டிருந்த பழைய கட்டடம் இடிந்து விழுந்ததில் 2 சிறுவர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். இடிபாடுகளில் சிக்கி காயமடைந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

வண்டிக்குப்பம் பகுதியில் பழைய கட்டிடம் இருந்தது. இந்த கட்டடம் அருகே சிறுவர்கள் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டு இருந்துள்ளனர். அப்போது திடீரென கட்டிடம் இடிந்து விழுந்தது. இதில் இரண்டு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். படுகாயத்துடன் மீட்கப்பட்ட ஒருவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த தீயணைப்பு துறையினர் இடிபாடுகளை அகற்றி மேலும் சிறுவர்கள் சிக்கியுள்ளனரா? என தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

விபத்து நடந்த கட்டிடம் இலங்கை தமிழர்களுக்காக கட்டப்பட்ட பழைய குடியிருப்பாகும். யாரும் வசிக்காத அந்த கட்டடம் தற்போது இடிந்து விழுந்து இரண்டு பேரின் உயிரை பலிவாங்கியுள்ளது.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு பள்ளி சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழுந்து மாணவர்கள் உயிரிழந்ததை அடுத்து பராமரிப்பு அற்ற பள்ளிக்கட்டிடங்களை இடிக்க அரசு உத்தரவிட்டது. இதே போல பராமரிப்பு இல்லாமல் பழைய கட்டடங்களை இடித்து அப்புறப்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

English summary

Building collapses near Cuddalore: ( கடலூர் அருகே கட்டடம் இடிந்து விழுந்து விபத்து ) Two children were killed when an old building built for Sri Lankan Tamils collapsed in the Vandikuppam area in Cuddalore district. The injured have been admitted to hospital.