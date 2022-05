தாலி ஈரம் கூட இன்னும் காயலை! திருமணமாகி ஒரு மாதமாகியும்.. கழிவறை இல்லை.. மனைவி எடுத்த விபரீத முடிவு!

Cuddalore

oi-Rajkumar R

கடலூர் : கடலூர் அருகே காதல் திருமணம் செய்த கணவரின் வீட்டில் கழிப்பறை கட்டி கொடுக்காததால் ஏற்பட்ட தகராறில் திருமணமான ஒரே மாதத்தில் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கடலூர் அடுத்த அரிசிபெரியாங்குப்பத்தை சேர்ந்த 27 வயது இளம் பெண் ரம்யா. எம்.எஸ்சி பட்டதாரியான இவர் கடலூரில் உள்ள தனியார் ஆஸ்பத்திரியில் ஊழியராக வேலை பார்த்து வந்தார்.

இவரை இரண்டு வருடமாக காதலித்த கடலூர் புதுநகரை சேர்ந்த கார்த்திகேயன் என்பவர் ரம்யாவை கடந்த மாதம் 6-ந் தேதி இரு வீட்டார் சம்மதத்துடன் திருமணம் செய்து கொண்டார்.

English summary

Police are investigating a case of a women who committed suicide within a month of getting married in a dispute over not building a toilet at his husband's house near Cuddalore.