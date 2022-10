வடகிழக்கு பருவமழை...கடலூரில் வெள்ளத்தை தடுக்க என்னென்ன ஏற்பாடுகள்..கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் சொன்னது இதுதான்

Cuddalore

கடலூர்: வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தமிழக அரசு தயார் நிலையில் உள்ளது என்று வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரன் கூறியுள்ளார். கடலூர் மாவட்டத்தில் அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதி, குறைவாக பாதிக்க கூடிய பகுதி என்று மொத்தம் 228 பகுதிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது என்றும் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரன் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்க உள்ள நிலையில் தமிழக அரசு பல்வேறு முன்னேற்பாடுகளை செய்து வருகிறது. பெருவெள்ளம் ஏற்பட்டால் அதிலிருந்து தற்காத்துக்கொள்ள விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், கடலூர் உள்ளிட்ட வெள்ள பாதிப்பு அதிகம் ஏற்படும் மாவட்டங்களில் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை சார்பில் பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

தமிழ்நாடு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறையில், மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் அரசு திட்ட பணிகள் குறித்து துறை சார்ந்த அலுவலர்களுடனான ஆய்வு கூட்டம் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்துக்கு வருவாய் துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன் தலைமை தாங்கினார். வேளாண் மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் கணேசன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். கூட்டம் முடிந்த பிறகு வருவாய்த்துறை அமைச்சர் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.

வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க உள்ளதால், அதற்காக கடலூர் மாவட்டத்தை தயார்படுத்துவதற்காக தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எங்களை இங்கு அனுப்பியுள்ளார். பொதுவாக கடலூர் மாவட்டம் மழை, வெள்ளம், புயல், போன்றவற்றால் அதிகம் பாதிக்கக்கூடிய மாவட்டமாக உள்ளது. கடலூர் மாவட்டத்தில் அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதி, குறைவாக பாதிக்க கூடிய பகுதி என்று மொத்தம் 228 பகுதிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

Revenue and Disaster Management Minister KKSSR Ramachandran has said that the Tamil Nadu government is ready to face the northeast monsoon. KKSSR Ramachandran also said that a total of 228 areas have been identified as most vulnerable and least vulnerable areas in Cuddalore district.