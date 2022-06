சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் குப்பை அள்ளிய விஜயா சுருக்கு பையில் 25 ஆயிரத்தை சுட்ட புரோகிதர்

Cuddalore

oi-Rajkumar R

கடலூர் : சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் துப்புரவுத் தொழிலாளி வங்கி கணக்கிலிருந்து ஏடிஎம் கார்டை பயன்படுத்தி ரூ.25 ஆயிரம் பணத்தை திருடிய புரோகிதம் செய்பவரை போலீஸார் கைது செய்து அவரிடமிருந்து ரூ.25 ஆயிரம் ரொக்கத்தை மீட்டனர்.

தென் இந்தியாவில் இருக்கும் மிகவும் பழமைவாய்ந்த கோயில்களில் ஒன்று சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில். பஞ்சபூத தலங்களில், ஆகாய தலமாக விளங்கும் இந்த கோயிலில் அருள் பாலிக்கிறார் ஆடல்வல்லான் நடராஜர்.

இந்த ஆலயத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தீட்சிதர்கள், ஆலய நிர்வாக பணியாளர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனார். அவர்களுக்கு நேரடியாக அவர்களது ஊதியம் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படுகிறது.

English summary

Police have arrested a priest who stole Rs 25,000 from an ATM card of a cleaner's bank account in Chidambaram Natarajar Koi and recovered Rs 25,000 in cash from him.