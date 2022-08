அய்யோ என் புருஷன கொன்னுட்டாங்க! கதறி துடித்த ’ஷகிலா’! அப்பறம் நடந்தது தான் ட்விஸ்டே! கலங்கிய கடலூர்!

Cuddalore

oi-Rajkumar R

கடலூர் : கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலியில் என்.எல்.சி. தொழிலாளியை அவரது மனைவி, மகளின் காதலனுடன் சேர்ந்து வெட்டிக் கொலை செய்த சம்பவம் நெய்வேலியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி டவுன்ஷிப் 4-வது வட்டம் புண்ணாக்கு தெருவில் உள்ள என்.எல்.சி. குடியிருப்பில் வசித்து வந்த சண்முகம், என்.எல்.சி. 1-வது சுரங்கத்தில் இன்கோசர்வ் சொசைட்டி தொழிலாளியாக வேலை பார்த்து வந்தார்.

இவரது மனைவி நிர்மலா என்ற ஷகிலா. இவர்களுக்கு 2 மகள்கள், ஒரு மகன் உள்ளனர். இதில் மூத்த மகளுக்கு திருமணம் நடந்து, அவர் விஜயவாடாவில் வசித்து வருகிறார். 2-வது மகளும், மகனும் சேலத்தில் உள்ள பாட்டி வீட்டில் வசித்து வருகின்றனர்.

English summary

the incident of hacking a NLC laborer to death along with his wife and daughter's boyfriend has created a sensation in Neyveli.