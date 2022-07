நாடாளுமன்றத்தில் இதெல்லாம் சாதாரணமப்பா.. எம்பிக்கள் சஸ்பெண்ட்டில் ரெக்கார்ட் செய்த 1987, 2019 அமர்வு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நாடாளுமன்றத்தில் இருந்து தற்போது 27 எம்பிக்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இருப்பினும் இதனை விட கடந்த 1987 மற்றும் 2019 அமர்வுகளில் ஒரே ஆண்டில் அதிகபட்சமாக எம்பிக்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. கூட்டத்தொடர் துவங்கியது முதல் தற்போது வரை தொடர்ச்சியாக லோக்சபா மற்றும் ராஜ்யசபாவில் முறையாக விவாதங்கள் நடைபெறவில்லை.

விலைவாசி உயர்வு, பணவீக்கம் உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் கூறி வருவதால் தொடர்ந்து அமளி ஏற்பட்டு சபை நடவடிக்கை முடங்கியுள்ளன.

English summary

Currently 27 MPs have been suspended from Parliament. However, the maximum number of MPs were suspended in a single year in the last 1987 and 2019 sessions.