பாஜவில் இணைந்தால் ரூ.20 கோடி.. ஆம் ஆத்மி டெல்லி எம்எல்ஏக்களிடம் பாஜக பேரம்? பரபர குற்றச்சாட்டு

டெல்லி: ஆம் ஆத்மி கட்சியிலிருந்து விலகி பாஜகவில் சேர்ந்தால் ரூ.20 வழங்குவதாக வழங்கப்படுவதாக பேரம் பேசப்பட்டுள்ளதாக ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்எல்ஏக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

ஏற்கெனவே டெல்லி துணை முதலமைச்சர் மணீஷ் சிசோடியாவுக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை நடைபெற்ற நிலையில் இந்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில் இது குறித்து கருத்து தெரிவித்த எம்.பி சஞ்சய் சிங், "மற்ற மாநிலங்களில் ஆட்சியை கவிழ்த்ததை போல டெல்லியில் கவிழ்க்க முடியாது" என கூறியுள்ளார்.

English summary

(பாஜகவில் இணைய ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏக்களிடம் பேரம் பேசப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு): "Efforts to break the MLAs of Delhi have begun," he said, adding that the BJP tried a 'Shinde' onManish Sisodia but the attempt failed.