நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர்.. 3 நாட்களில் 24 எம்.பி-க்கள் சஸ்பெண்ட்.. என்ன காரணம்?

டெல்லி: கடந்த 3 நாட்களில் நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த 24 எம்.பி-க்கள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த 18ம் தேதி தொடங்கியது. அதில் அக்னிபாத் திட்டம், ஜிஎஸ்டி வரிவிதிப்பு, விலைவாசி உயர்வு ஆகியவை குறித்து நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர். இதனால் இரு அவைகளும் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்படும் நிலை உருவாகியது. கடந்த வாரம் முழுவதும் எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் கோஷம் எழுப்பி அமளியில் ஈடுபட்டதால் நாடாளுமன்ற அலுவல் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டது.

Aam Aadmi Party member Sanjay Singh is the latest among 24 suspended from the Parliament for unruly behaviour. With this 24 MPs, including 20 from the Rajya Sabha, have been suspended so far.