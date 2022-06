3 வயசுதான்! இரத்த கறை.. ஓடிவந்த பிஞ்சு குழந்தை! பள்ளிக்குள்ளே ‘டிஜிட்டல் பலாத்காரம்’! அப்டினா என்ன?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : டெல்லி பள்ளிக்குள்ளேயே வைத்து 5வயது சிறுமி ஒருவர் டிஜிட்டல் முறையில் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், குற்றவாளிகளை கைது செய்ய இரு தனிப்படைகள் அமைத்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கடந்த சில நாட்களாக இந்தியாவின் தலைநகரான டெல்லி மற்றும் அதன் சுற்றுப்பகுதியில் இது போன்ற பாலியல் பலாத்கார சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவது பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த இரு நாட்களுக்கு முன்னர் தான் ஓடும் காரில் இளம் பெண் ஒருவர் கூட்டுப் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் டெல்லி அருகே மீண்டும் நடந்ததுள்ள ஒரு சம்பவத்தால் பொதுமக்கள் பீதி அடைந்துள்ளனர்.

சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த கோயில் பூசாரி.. வீடியோ எடுத்து மிரட்டியதால் போக்சோவில் கைது

English summary

Police are investigating the incident in which a 3-year-old girl was digitally sexually abused inside a Delhi school, setting up two special forces to arrest the culprits.