மெகா ட்விஸ்ட்! பாஜக கூட்டணியை முறித்த நிதிஷ்.. மணிப்பூரில் ஜேடியு கட்சியையே கூண்டோடு தூக்கிய பாஜக

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பீகாரில் பாஜக கூட்டணியில் இருந்து நிதிஷ்குமார் வெளியேறிய நிலையில், இப்போது நிதிஷ் எம்எல்ஏக்கள் பாஜகவில் ஐக்கியமாகி உள்ளனர்.

பீகார் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் பல ட்விஸ்டங்கள் அரங்கேறியது. பீகாரில் இருந்த பாஜக கூட்டணி அரசு கவிழ்ந்தது.

பல மாநிலங்களில் எதிர்க்கட்சிகளின் ஆட்சியைக் கவிழ்த்து பாஜக ஆட்சியைப் பிடித்து வந்த நிலையில், பீகாரில் அது அவர்களுக்கு நடந்தது ஷாக் தான்.

'ஊழல்வாதிகள் ஒன்றிணைகின்றனர்' பிரதமர் மோடி விமர்சனம்.. நிதிஷ் குமாரின் பதில் இதுதான்

English summary

Five of seven MLAs of Bihar Chief Minister Nitish Kumar's Janata Dal (United) in Manipur joined the ruling BJP: Nitish Kumar faces huge setback in Manipur as his MLAs joined to bjp.