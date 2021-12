சென்னை உட்பட 13 சிட்டிகள்.. அடுத்த ஆண்டு வருகிறது 5ஜி செல்போன் சேவை.. 4ஜியை விட என்ன வசதிகள்?

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் சென்னை உள்ளிட்ட 13 நகரங்களில் அடுத்தாண்டு முதல் 5 ஜி சேவை தொடங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், 5ஜி சேவையின் சிறப்புகள் என்ன என்பது குறித்துப் பார்க்கலாம்.

இந்தியாவில் தற்போது பெரும்பாலான பகுதிகளில் ஏற்கனவே 4ஜி சேவை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆன்லைன் கல்வி முதல் ஓடிடி தளங்கள் வரை பெரும்பாலானவற்றுக்கு 4ஜி தொழில்நுட்பம் தேவை.

தீரன் பட பாணியில் துப்பாக்கியால் சுட்டு அரக்கோணத்தில் நடந்த கொள்ளை.. 4 பேர் கைது! பரபர தகவல்கள்

இந்நிலையில், தற்போது அடுத்தகட்டமாக 5ஜி சேவை பல நாடுகளில் சோதனை முறையில் அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவிலும் கடந்த ஆண்டு முதலே 5ஜி செல்போன்கள் வெளியாகி வருகிறது.

English summary

Fifth generation wireless technology (5G), will be rolled out in India in 2022, says Department of Telecommunications. 13 cities including v Bengaluru, Mumbai, Chennai, Delhi will get 5G in the beginning.