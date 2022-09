சாலையின் குறுக்கே கிடந்த10 அடி நீள பாம்பு.. ஒரே செகண்ட் தான்..அலேக்காக தூக்கிய நபர்.. பரவும் வீடியோ!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: சாலையின் குறுக்கே நகர முடியாமல் கிடந்த சுமார் 10 அடி நீளமுள்ள மலைப்பாம்பை ஒருவர் ஒற்றை கையினால் அலேக்காக தூக்கி சாலையோரத்தில் விடும் காட்சி ஒன்று சமூக வலைத்தளத்தில் தீயாக பரவி வருகிறது.

'பாம்பை கண்டால் படையும் நடுங்கும்' என ஒரு பழமொழி உண்டு. பாம்பை காணக்கூட வேண்டாம், பாம்பு என்று யாரேனும் அலறினாலே உடலில் நடுக்கம் ஏற்படும்.

அந்த அளவுக்கு பாம்பு என்றால் ஒரு அலர்ஜி இல்லாதவராகவே இருக்க முடியாது. கொடிய விஷம் கொண்ட பல பாம்புகள் அவ்வப்போது தீண்டி சிலர் உயிரிழப்பதாக செய்திகளும் அடிக்கடி பார்த்து இருப்போம். சில நேரங்களில் பாம்பு பிடிப்பதில் கைதேர்ந்தவர்கள் கூட துரதிர்ஷ்டவசமாக பாம்பு கடித்து இறக்க நேரிடுகிறது

English summary

A video of a 10-foot-long mountain snake lying on the road unable to move is being picked up by a single hand and with his left hand and dropped on the roadside is spreading rapidly on social media.