நான் யார்?.. மோடி கேட்ட கேள்வி! நீங்க டிவியில் தானே வேலை பார்க்குறீங்க? சிரிக்க வைத்த சிறுமி பதில்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஆளும் கட்சி எதிர்க்கட்சி என இரு தரப்பிலும் தொடர் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டு நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் கடும் அமளியால் முடக்கப்பட்டுள்ளது.

20 எதிர்க்கட்சி எம்.பிக்கள் நாடாளுமன்ற வளாகத்திற்குள்ளேயே சுமார் 50 மணி நேர தொடர் தர்ணா போராட்டத்தை முன்னெடுத்துள்ளனர். இந்நிலையில் பிரதமர் மோடியிடம் குழந்தை ஒன்று சந்தித்து பேசிய சம்பவம் பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழர் பாரம்பரிய உடை.. சதுரங்க கரை வச்ச வேஷ்டி.. அங்கவஸ்திரத்துடன் வந்த பிரதமர் மோடி

English summary

Anil Firozia, a BJP MP from Madhya Pradesh, brought his family to meet the Prime Minister at parliament. The Prime Minister was delighted to meet his daughter Ahana Firozia.