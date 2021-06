தடுப்பூசியின் ஒரு டோஸ் கூட.. உயிரிழப்பை தடுக்குமாம்.. நம்பிக்கை கொடுக்கும் தரவுகள்.. முழு விவரம்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: கொரோனா தடுப்பூசி ஒரு டோஸ் கூட இறப்புகளைத் தடுக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

இந்தியாவில் ஒன்றரை ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்து வரும் கொரோனா வைரஸை தடுப்பதில் மிகப்பெரிய பேராயுதம் தடுப்பூசியாகும்.

கொரோனா தடுப்பூசி 'சாதனை' சட்டென மறுநாளே சரிந்தது ஏன்? பாஜக ஆளும் 7 மாநிலங்களின் மீது சந்தேகம்?

தொடக்க காலத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி போடுவதற்கு தயக்கம் காட்டிய மக்கள் தற்போது தடுப்பூசி செலுத்த ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

English summary

A study by the Medical Research Council of India has found that even a single dose of the corona vaccine can be effective in preventing deaths