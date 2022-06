கல்தா தரும் டிஆர்எஸ்! மம்தா பானர்ஜிக்கு ஷாக்! பாஜக பக்கம் சாயும் முக்கியக் கட்சிகள்? என்ன நடக்கிறது?

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளர் தொடர்பாக மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி அழைப்பு விடுத்துள்ள ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஆம் ஆத்மி மற்றும் தெலங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதா கட்சிகள் பங்கேற்கவில்லை என்று அறிவித்துள்ளன.

குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்க 22 எதிர்க்கட்சிகளுக்கு மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி அழைப்பு விடுத்திருந்தார். அதற்கான ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெறவுள்ள நிலையில், நேற்று மகாராஷ்டிரா மாநில முன்னாள் முதலமைச்சரும், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான சரத் பவாரை சந்தித்து பேசினார்.

சரத் பவாருடன் “திடீர் மீட்டிங்” களத்தில் இறங்கிய மம்தா.. கூட்டத்திற்கு முன்பே- 'அவர்’ மனசு மாறுவாரா?

English summary

The Aam Aadmi Party (AAP) and the Telangana Rashtriya Samithi (TRS) have announced that they will not attend a consultative meeting convened by West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on the presidential candidate.