இயற்கை மரணங்கள் 2020: இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில் என்ன காரணத்தால் மரணம் அதிகம்!

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி :கடந்த 2019ம் ஆண்டை விட 2020ல் நாட்டில் இயற்கை மரணங்கள் 11.1 சதவீதம் குறைந்துள்ளதாக தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகத்தின் (NCRB) சமீபத்திய அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2019 இல் 4,21,104 ஆக இருந்த பல்வேறு இயற்கை காரணங்களால் ஏற்பட்ட மொத்த மரணங்களின் எண்ணிக்கை, 2020ல் 3,74,397 ஆக குறைந்தது. 3,74,397 இறப்புகளில், 7,405 (2.0 சதவீதம்) இயற்கை (உடல்நிலை பாதிப்பு) மரணம் ஆகும். அதே சமயம் 3,66,992 ( 98.0 சதவீதம்) இறப்புகள் வேறு காரணங்களால் நிகழ்ந்தன.

இயற்கையின் காரணங்களால் 2019ல் 8,145 ஆக இருந்த இறப்புகளின் எண்ணிக்கை 2020ல் 9.1 சதவீதம் குறைந்து 7,405 ஆக குறைந்துள்ளது. பிற காரணங்களால் 2019ல் 4,12,959 இறப்புகள் ஏற்பட்ட நிலையில், 2020ல் இந்த எண்ணிக்கை 11.1 சதவீதம் குறைந்து 3,66,992 ஆகவும் குறைந்துள்ளது.

English summary

Accidental deaths in the country decreased by 11.1 per cent in 2020 as compared to the previous year, the latest report of the National Crime Records Bureau (NCRB) said on Thursday.