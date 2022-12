ஆண்டுக்கு 16,000 உயிரினங்கள் ரயில் மோதி பலி.. இதிலும் உ.பிதான் டாப்.. தமிழ்நாட்டில் எத்தனை தெரியுமா?

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: சமீபத்தில் வந்தே பாரத் ரயில் மோதி சில கால்நடைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி இருந்த நிலையில் நாடு முழுவதும் ஆண்டு தோறும் ரயில் விபத்தில் சிக்கி சுமார் 16,000 உயிரினங்கள் பலியாகியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

உலகின் மிகப்பெரிய ரயில்வே நெட்வொர்க்கை இந்தியன் ரயில்வே கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில், ரயில்வே துறையை மேம்படுத்த மத்திய அரசு தொடர்ந்து முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வந்திருந்தது. அதன்படி ரயில் பயணங்களை வேகமாக்க திட்டமிடப்பட்டது. இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டதுதான் வந்தே பாரத் ரயில். இந்த ரயில் மணிக்கு 180 கி.மீ வேகத்தில் செல்லும் என்ற அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

ஆனால் இந்த ரயில் ஓடத் தொடங்கிய சில நாட்களிலேயே ஏராளமான கால்நடைகள் மீது மோதி விபத்தில் சிக்கியது. தொடக்கத்தில் ஒன்றிரண்டு விபத்துக்கள் வெளியில் தெரிந்தன. ஆனால் இந்த சேவை தொடங்கப்பட்டு 6 மாதங்களில் சுமார் 68 கால்நடைகள் மீது ரயில் மோதியுள்ளதாக பின்னர் ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்தது. இவ்வாறு இருக்கையில் கடந்த 2017ம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் 2022ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வரை இந்தியாவில் ரயிலில் அடிப்பட்டு உயிரிழந்த உயிரினங்களின் எண்ணிக்கை குறித்த விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

திருமணம் செய்ய மறுத்த மருத்துவ மாணவி.. கழுத்தறுத்து கொன்ற காதலன்.. அலறும் ஆந்திர பிரதேசம்

English summary

Recently there was a stir when some cattle were killed by a Vande Bharat train, it has been reported that around 16,000 animals are killed in train accidents every year across the country.