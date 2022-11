66% பள்ளிகளில் இணைய வசதி கிடையாது.. 23.04% பள்ளிகளில் கிரவுண்டு கிடையாது! ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இந்தியாவில் உள்ள 15 லட்சம் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் 66% பள்ளிகளில் இணைய வசதி கிடையாது என தெரிய வந்துள்ளது.

மேலும், இதில் 55.5% பள்ளிகளில் கணினி வசதி கிடையாது என்றும் தெரிய வந்துள்ளது. கல்வி கணினிமயமாக்கப்பட வேண்டும் என்பதை கொரோனா பெருந்தொற்று நமக்கு ஏற்கெனவே உணர்த்தி இருந்தது.

ஆனாலும் கற்பித்தல் முறையில் போதிய அளவில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை என்று இந்த ஆய்வுகள் தெரியப்படுத்தியுள்ளதாக கல்வியாளர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

A survey of 15 lakh government and private schools in India revealed that 66% of schools do not have internet access. Also, it has been revealed that 55.5% of the schools do not have computer facilities. The corona pandemic had already made us realize that education should be computerized.