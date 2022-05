பாக்க ‘வேக வைத்த முட்டை’ மாதிரியே இருக்காங்க! பாலிவுட் வாரிசுகளை வம்பிழுக்கும் கங்கனா! என்ன காரணம்.?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : பிரபல பாலிவுட் நடிகையான கங்கனா ரனாவத்,பாலிவுட் நடிகர்களின் வாரிசுகள் கடுமையாக தாக்கிப் பேசியதோடு, பாலிவுட் நட்சத்திரங்களின் வாரிசுகளை 'வேகவைத்த முட்டை' என்று அழைத்தது தலைப்புச் செய்திகளில் இடம்பிடித்துள்ளது.

2008ஆம் ஆண்டில் தாம் தூம் படத்தின் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் நுழைந்தாலும் அதிமுக பொதுச் செயலாளரும் தமிழக முன்னாள் முதல்வருமான ஜெயலலிதாவின் வாழ்க்கையை மையமாகக்கொண்டு 2021ஆம் ஆண்டில் வெளியான 'தலைவி' மூலம் பரவலாகப் பேசப்பட்டவர் கங்கனா ரனாவத்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் பாஜக ஆதரவாளராகக் காட்டிக்கொள்ளும் கங்கனா ரனாவத்துக்கு மத்திய அரசால் பத்ம விருது, தேசிய விருதுகளோடு, ஒய் ப்ளஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது. காரணம் பாஜக நிர்வாகிகளை விட எதிர்கட்சிகளுக்கும் அதிரடி பதில்களை அளிப்பவர் தான் கங்கனா.

