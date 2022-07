தள்ளிப்போன விசாரணை.. அவசர அவசரமாக இன்னொரு ‘கேவியட்’.. ஓபிஎஸ்ஸுக்கு எதிராக எடப்பாடி பரபர மூவ்!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பாக அ.தி.மு.க தலைமைக் கழகம் சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் நடத்திய பொதுக்குழுவின் முடிவுகளுக்கு எதிராக, உச்சநீதிமன்றத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த மனு நாளை விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

இந்நிலையில், தங்களது தரப்பு வாதத்தை கேட்காமல், எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்கக்கூடாது என அதிமுக தலைமை நிலைய செயலகம் சார்பில் தாக்கல் செய்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அடடே.. அருமையான மசோதா! 'அதிமுக எம்பி’யாக லோக்சபாவில் பேசிய ஓபிஎஸ் மகன் - மோடி அரசுக்கு பாராட்டு

English summary

O.Panneerselvam has filed a petition in Supreme Court against the decisions of General body meeting. This will come up for hearing tomorrow. In this case, a new caveat petition filed on behalf of the AIADMK head office.